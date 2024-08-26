شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم امرأة.. طعن 3 أشخاص في مهرجان نوتينج هيل بلندن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن مساء الأحد، أن 3 أشخاص تعرضوا للطعن في مهرجان نوتينج هيل، بينهم امرأة تبلغ من العمر 32 عامًا وحالتها خطيرة بالمستشفى.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أن رجلين 29 و24 عامًا تعرضا أيضًا للطعن.

وأصيب 15 فردًا من قوات الشرطة خلال أول يوم كامل من الحدث، وفقًا لبيان نشر على منصة التواصل الإجتماعي إكس.

وقالت شرطة العاصمة إن 90 عملية اعتقال جرت يوم الأحد.