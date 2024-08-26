حالة الطقس اليوم وحتى الخميس المقبل في فلسطين

ياسر رشاد - القاهرة - يسود اليوم الاثنين الموافق 26 اغسطس، طقس حارا إلى شديد الحرارة، على أغلب أنحاء فلسطين، كما يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحوالي 4 درجات مئوية.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج، ويشهد الليل طقس لطيفًا في المناطق الجبلية ودافئاً نسبيا في باقي المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

حالة الطقس غدا

أما عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، فمن المتوقع تسود اجواء حارة إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.. وفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ويوم الأربعاء المقبل، يكون الطقس حارا نسبياً إلى حار، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

ويوم الخميس، يكون الطقس صيفيا غائما جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام.