فضيحة تهز «بي بي سي».. وظفت متحرشين بالأطفال !

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قالت صحيفة «التلغراف»، إن هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، استخدمت سائقين مدانين بالاستغلال الجنسي للأطفال، لنقل المشاهير والضيوف البارزين على مدار ما يقرب من 30 عاماً.

وبحسب الصحيفة، «تم دفع ملايين الجنيهات الإسترلينية لنيفن سنكلير لتشغيل خدمة السائق الخاص بالهيئة الإذاعية منذ أواخر السبعينيات وحتى 2006، على الأقل، على الرغم من كونه شاذاً؛ بفعل إدانته التي شملت اغتصاب طفل تحت تهديد السلاح» وفق عكاظ .

وبحسب التقرير، كانت شركة «سنكلير» مسؤولة عن نقل المشاهير بما في ذلك الإعلامي جيمي سافيل المتهم بالاعتداء الجنسي على المئات من الأشخاص معظمهم من الأطفال، إضافة إلى ضيوف آخرين بما في ذلك تيد هيث، رئيس الوزراء في ذلك الوقت، من وإلى استوديوهات «بي بي سي».

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