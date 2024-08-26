هجوم أوكراني بالمسيرات على مباني سكنية في روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - قال رومان بوسارغين، حاكم مقاطعة ساراتوف في وسط روسيا، انه تم تدمير عدد من الطائرات بدون طيار فوق مدينتي ساراتوف وإنغلز فجر اليوم الاثنين، وأدى سقوط الحطام إلى إصابات بين المدنيين، وفقا ل"روسيا اليوم".

وكتب بوسارغين عبر "تلجرام": "دمرت الدفاعات الجوية في الصباح طائرات بدون طيار، تم تسجيل سقوط حطام على مبان سكنية في ساراتوف وإنغلز".

وفي منشور لاحق أوضح أن هجوم المسيرات أدى إلى تعرض أحد المجمعات السكنية في ساراتوف لـ"أضرار جزئية".

وأشار إلى أنه تم نقل امرأة في حالة خطيرة إلى المستشفى، حيث يقاتل الأطباء من أجل حياتها، بينما تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين الآخرين في المكان.

أفادت وزارة الصحة المحلية بإصابة أربعة أشخاص بجروح نتيجة هجوم المسيرات على ساراتوف، مؤكدة نقل امرأة إلى المستشفى.

أما مدينة إنغيلز فأدى سقوط مسيرة إلى تضرر أحد المباني متعددة الطوابق فيها، دون وقوع إصابات، حسب الحاكم.

يذكر أنه تم إسقاط طائرة بدون طيار فوق مدينة إنغلز في 27 يوليو الماضي، دون وقوع إصابات أو أضرار جراء سقوط حطامها.

من جانبها، أعلنت الدفاع الروسية في بيان لها هذا الصباح أن قواتها دمرت 9 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة ساراتوف خلال الليلة الماضية، إضافة إلى 3 مسيرات فوق كورسك، واثنتين فوق كل من بيلغورود وبريانسك وتولا، ومسيرة واحدة فوق كل من أوريول وريازان، لتصبح بذلك حصيلة المسيرات المعادية التي تم تحييدها فوق الأراضي الروسية خلال الليل 20 مسيرة.

وفي دونيتسك أفادت أجهزة الأمن الإقليمية اليوم الاثنين بإحباط نحو 100 هجوم بطائرات بدون طيار تابعة للقوات الأوكرانية على ثلاث مدن رئيسية في الجمهورية خلال آخر أسبوع.