الشرق القطرية: التطورات الخطيرة في جنوب لبنان مؤشر على مخاطر التصعيد غير المسؤول في المنطقة

لفتت صحيفة "الشرق" القطرية إلى أن "المنطقة شهدت تصعيدا خطيرا ينذر بعواقب وخيمة على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، وذلك بعد أن شنّ الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس الأحد ضربات استباقية على لبنان، بينما نفذ "حزب الله" هجوماً واسعاً بإطلاق عدد كبير من المسيرات، في إطار رد أولي على اغتيال القيادي فؤاد شكر".

وأشارت إلى أن "فتح جبهة حرب بين "حزب الله" وإسرائيل يعد تطورا مقلقا يدعو إلى العمل على تخفيض التصعيد وحل الأزمة القائمة بالحوار خاصة وأن الوضع في غزة أصبح مأساويا وشديد الخطورة، مما يطرح ضرورة وحتمية الوقف الشامل السريع لإطلاق النار في غزة لتجنيب المنطقة حالة عدم استقرار شاملة".

واعتبرت أن "التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها منطقة جنوب لبنان، تعد مؤشرًا واضحًا على مخاطر التصعيد غير المسؤول في المنطقة، على خلفية تطورات أزمة غزة والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد الشعب الفلسطيني في القطاع، ولا يمكن لحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني إلا أن تنتج بؤرا جديدة من التوتر والعنف الذي يهدد المنطقة بأكملها ويدخلها في دوامة من الحرب والدمار".

ورأت أن "على المجتمع الدولي اتخاذ موقف جاد وفقاً للقانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية و​سياسة​ العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العزل، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإيقاف الحرب المروعة على القطاع والعمل الجاد من أجل إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، لأن السلام في فلسطين هو الحل الوحيد لحفظ الأمن والسّلم في المنطقة وللحيلولة دون تفاقم الأزمة التي سيكون لها عواقب وخيمة في حال توسّع رقعتها".