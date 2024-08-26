اعلنت وزارة الصحة الروسية "ارتفاع عدد المصابين في الهجوم بمسيرات أوكرانية على مقاطعة ساراتوف غربي البلاد إلى 4".

وكان قد اعلن حاكم مقاطعة ساراتوف الروسية، رومان بوسارغين، أن "هجوما أوكرانيا بطائرة مسيرة أدى إلى تضرر عدة منازل"، لافتا الى "إصابة مدنيين اثنين إثر هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على مدينة إنغلس وسط المقاطعة".

في هذا الاطار، اعلنت وكالة ريا الروسية، "فرض قيود مؤقتة على حركة الملاحة الجوية في مقاطعة ساراتوف غربي البلاد".

وافادت وكالة "رويترز"، نقلا عن وزارة الدفاع الروسية، بأن تم "تدمير 20 مسيرة أطلقت من أوكرانيا بينها 9 دمرت في أجواء ساراتوف غربي البلاد".