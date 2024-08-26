ساو باولو تعلن الطوارئ وسط الحرائق و15 ألف رجل إطفاء لمكافحة النيران

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن الدخان الكثيف انتشر في أجزاء واسعة من المنطقة.وأظهرت بيانات من المعهد الوطني البرازيلي للبحوث الفضائية، الذي يستخدم صور الأقمار الصناعية، أن 3175 حريقا تم تسجيلها في ولاية ساو باولو خلال الفترة بين 1 إلى 23 أغسطس الجاري.وذكرت وكالة الأنباء البرازيلية أن هذا كان أكبر عدد من الحرائق في شهر أغسطس منذ عام .1998ويستمر موسم حرائق الغابات في البرازيل من حزيران/يونيو إلى أكتوبر.وغالبا ما يجري إشعال الحرائق عمدا في المناطق التي تم تجريفها لخلق أراض جديدة للرعي وزراعة المحاصيل.