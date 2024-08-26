تحت حماية شرطة الاحتلال.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى ويقومون بجولات استفزازية

ياسر رشاد - القاهرة - تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي الصهيونية، اقتحم مستعمرون، اليوم الإثنين الاثنين الموافق 26 اغسطس، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفاد شهود عيان، بأن مستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وأضافت الوكالة أن شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من مدينة القدس ونشرت المئات من عناصرها عند بوابات المسجد الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين.

استشهاد مواطنين جراء قصف مدرسة تأوى نازحين

وعلى صعيد آخر استشهد وأصيب عدد من المواطنين، اليوم الإثنين، في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.