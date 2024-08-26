الدفاعات الجوية الروسية تدمر20 طائرة أوكرانية فوق سبع مناطق

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت ودمرت 20 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق سبع مناطق في جنوب روسيا.

وبحسب وكالة الأنباء الروسية “تاس”، قالت الوزارة في بيانها "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لشن هجمات إرهابية على منشآت في روسيا باستخدام طائرات بدون طيار".

وقالت وزارة الدفاع الروسية :"إن منظومات الدفاع الجوي العاملة اعترضت ودمرت 20 طائرة بدون طيار، وتم إسقاط تسع منها فوق منطقة ساراتوف، واثنتين فوق كلا من مناطق بيلغورود وبريانسك وتولا، بالإضافة إلى واحدة فوق كلا من منطقتي أوريول وريازان".

كما صرح حاكم منطقة ساراتوف رومان بوسارجين في وقت سابق أن "الدفاعات الجوية دمرت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين الموافق 26 أغسطس مركبات جوية بدون طيار".

وأضاف أن هناك تقارير تفيد بأن حطام الطائرات بدون طيار التي أسقطت، أصاب مبان سكنية في مدينتي ساراتوف وإنجلز.

وذكرت السلطات الصحية الإقليمية في وقت لاحق أن أربعة مدنيين أصيبوا، بينهم امرأة، نقلت إلى المستشفى في حالة خطيرة، في أعقاب هجمات بطائرات بدون طيار شنتها القوات الأوكرانية خلال الليل على منطقة ساراتوف جنوب روسيا.