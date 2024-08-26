مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين بقصف إسرائيلي على مدرسة تأوي نازحين شمال مخيم النصيرات

أفادت مصادر "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل وإصابة عدد من المواطنين بينهم نساء وأطفال، بقصف طائرات حربيّة إسرائيليّة لمدرسة العز بن عبد السلام الّتي تأوي نازحين شمال ​مخيم النصيرات​ وسط قطاع غزة". وأشارت إلى أنّ "المدفعيّة الإسرائيليّة قصفت منزلًا يعود لعائلة جبر في محيط مسجد حسن حمد في أرض المفتي شمال مخيم النصرات، إضافةً إلى قصف مدفعي استهدف شمال غرب مخيم البريج وغرب منقة المغراقة. كما أطلق الطّيران المروحي الإسرائيلي النّار باتجاه محيط مصنع العودة على شارع صلاح الدين شرق دير البلح".

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