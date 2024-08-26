إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزير الداخلية: تصريحات بن غفير تعرض تحالفاتنا الاستراتيجية ضد إيران للخطر

اشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلا عن وزير الداخلية، موشيه أربيل، أن "على رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو التحرك فورا لوضع حد لبن غفير فيما يتعلق بالأقصى".

ورأى اربيل حسب الاذاعة، أن "افتقار وزير الامن القومي ايتمار بن غفير إلى الحكمة قد يؤدي إلى إراقة الدماء"، معتبرا أن "تصريحات بن غفير تعرض تحالفاتنا الاستراتيجية ضد إيران للخطر".