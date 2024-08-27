القوات الجوية الأوكرانية: تأهب جوي في أنحاء واسعة من أوكرانيا إثر إقلاع قاذفات ومسيّرات روسية

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنّ "قاذفات وطائرات مسيّرة روسية أقلعت فجر الثلاثاء باتجاه أوكرانيا حيث وُضعت الدفاعات الجوية في أنحاء واسعة من هذا البلد في حالة تأهب غداة هجوم جوي روسي ضخم استهدف شبكة الطاقة الأوكرانية".
واشارت في بيان نشرتهن الى أنّ "قاذفات من طراز Tu-95ms أقلعت من قاعدة إنجيلز الجوية (جنوب غرب روسيا). يمكن للصواريخ أن تدخل المجال الجوي الأوكراني في غضون ساعتين تقريبا"، مشيرة إلى أنّ مسيّرات روسية أقلعت بدورها باتجاه أوكرانيا.
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