روسيا تقصف أوكرانيا بالصواريخ والطائرات بدون طيار لليوم الثاني على التوالي

ياسر رشاد - القاهرة - قال الجيش الأوكراني في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس 2024، إن روسيا شنت عدة موجات من الهجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار خلال الليل مستهدفة كييف ومناطق أخرى، وذلك بعد يوم من أكبر هجوم من نوعه تنفذه موسكو في الحرب.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، قال مسؤولون محليون إن شخصا واحدا على الأقل قتل عندما تم تدمير هدف مدني في مدينة كريفي ريه بوسط أوكرانيا.

كما قالت الإدارة العسكرية لمنطقة كييف على قناتها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "تيليجرام" إن أنظمة الدفاع الجوي لمنطقة كييف تم نشرها عدة مرات خلال الليل لصد الصواريخ والطائرات بدون طيار التي تستهدف العاصمة الأوكرانية.



3 انفجارات وقعت في كييف خلال الليل



وقال شهود عيان من رويترز إن ثلاثة انفجارات على الأقل وقعت خلال الليل في كييف. ولم يعرف حتى الآن حجم هجمات اليوم الثلاثاء، لكن القوات الجوية الأوكرانية قالت إنها سجلت إطلاق عدة مجموعات من الطائرات بدون طيار وإقلاع قاذفات استراتيجية من طراز توبوليف 85 وطائرات اعتراضية تفوق سرعة الصوت من طراز ميج 31 من المطارات الروسية.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة هذه التقارير بشكل مستقل. ولم يصدر تعليق فوري من روسيا.

إطلاق 200 صاروخ وطائرة بدون طيار



كانت روسيا أطلقت أمس الاثنين، أكثر من 200 صاروخ وطائرة بدون طيار ، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار بالبنية التحتية للطاقة في هجوم أدانه الرئيس الأمريكي جو بايدن ووصفه بأنه " شائن".

بينما ينفي الكرملين استهداف المدنيين في الحرب التي شنها الرئيس فلاديمير بوتن ضد جارة روسيا الأصغر بغزو واسع النطاق في فبراير 2022.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الضربات التي شنتها يوم الاثنين أصابت "جميع الأهداف المحددة" في البنية التحتية الحيوية للطاقة في أوكرانيا.

وكانت كريفي ريه وكييف والمناطق الوسطى والشرقية في أوكرانيا تحت تحذيرات من الغارات الجوية طوال معظم الليل.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في كريفي ريه، أوليكساندر فيلكول، على تطبيق تليجرام، إن خمسة مدنيين ربما ما زالوا تحت الأنقاض، وأصيب أربعة آخرون نتيجة الهجوم الروسي، كما أكد

فيلكول أن الوضع مزري قائلا:"الأخبار سيئة".