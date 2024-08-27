شكرا لقرائتكم خبر عن بكين تهدد كندا باتخاذ إجراءات عقابية بسبب رسوم السيارات الكهربائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هددت الصين باتخاذ إجراءات عقابية ضد كندا، عقب الإعلان أمس الاثنين، عن فرض رسوم بنسبة 100% على واردات السيارات الكهربائية من الصين ابتداء من الأول من تشرين أكتوبر المقبل.

وقالت السفارة الصينية في كندا في بيان صدر مساء أمس الاثنين: "سوف تتخذ الصين جميع الإجراءات الضرورية لحماية الحقوق والمصالح الشرعية للشركات الصينية".





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واتهمت بكين أوتاوا بانتهاك قواعد منظمة التجارة العالمية، وقالت "هذه الخطوة تمثل الحمائية التجارية تمامًا وتعد قرارٍا له دوافع سياسية".

وقالت بكين إن الحكومة الكندية تتحرك ضد مصالح مواطنيها ومصالح مواجهة التغير المناخي.

وتماثل الخطوة الكندية قرار الحكومة الهندية بفرض رسوم إضافية بنسبة 100% على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين في مايو الماضي.

ويشار إلى أن هناك مخاوف في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا من أن السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة سوف تغمر أسواقها، مما سوف يؤدي لتوقف الشركات والموردين المحليين عن العمل.