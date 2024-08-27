شكرا لقرائتكم خبر عن الكونغو الديمقراطية تسجل 4779 حالة إصابة بـ "جدري القردة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجَّلت وزارة الصحة الكونغولية أمس، 4779 إصابة بفيروس "جدري القردة" في مقاطعة كيفو الجنوبية شرقي البلاد.

وأوضح مسؤولون في قطاع الصحة بالكونغو الديمقراطية, أن مقاطعة كيفو الجنوبية تشهد تزايدًا سريعًا في أعداد المصابين بفيروس"جدري القردة".

وكان وزير الصحة الكونغولي صامويل كامبا قد أعلن الأسبوع الماضي أن حكومة بلاده أطلقت خطة استجابة بقيمة 49 مليون دولار لمواجهة تفشي وباء جدري القردة، مشيرًا إلى أن الخطة لا تشمل اللقاحات المضادة التي ستقدمها الدول المانحة، وأن بلاده بحاجة إلى 3.5 ملايين جرعة لقاح.ى