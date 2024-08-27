شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، شمالي بابوا غينيا الجديدة.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال كان على بعد 106 كيلومترات، من منطقة فينشهافن، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.