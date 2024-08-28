شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع منتظر.. طلبات عسكرية جديدة من أوكرانيا للناتو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يلتقي حلف شمال الأطلسي "الناتو" عبر رابط فيديو مع وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف لمناقشة احتياجات البلاد من الدفاع الجوي، في رد فعل على علميات القصف الروسية الشديدة في الفترة الأخيرة.

وقالت فرح دخل الله المتحدث باسم الحلف في بيان، إن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج دعا إلى اجتماع اليوم الأربعاء بناء على طلب أوكرانيا.

هجمات روسية مكثفة

وقالت دخل الله إن الاجتماع الذي يعقده سفراء دول الحلفاء لدى الناتو، يأتي بعد هجمات روسية ضد المدنيين والبنية التحتية في أوكرانيا.



وأضافت أن عميروف سيطلع ممثلي الحلفاء على "الوضع في ميدان المعركة وأولويات احتياجات القدرة" ذات الأولوية، مضيفة أن الناتو "ملتزم بتعزيز دفاعات أوكرانيا".

كان الناتو قد وافق خلال قمته في واشنطن التي عقدت في شهر يوليو الماضي، على خطة لتنسيق المساعدات العسكرية لأوكرانيا لأول مرة تحت مظلة بعثة رسمية تسمى "مساعدات حلف الناتو الأمنية والتدريب لأوكرانيا".