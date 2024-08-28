اخبار العالم

الجبير يشارك في قمة قادة جزر الباسيفيك

0 نشر
0 تبليغ

نيابةً عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير ، شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، عادل الجبير «ضيفًا خاصًا»، في أعمال قمة قادة جزر الباسيفيك في دورتها الـ53، المنعقدة في العاصمة نوكو ألوفا بمملكة تونغا.

وتناقش القمة أبرز القضايا على الساحة الدولية، ومنها التصدي للتحديات التي تواجهها منطقة المحيط الهادئ ودولها، وآثار التغير المناخي وانعكاساته على تلك الدول، فيما سيبحث قادة جزر الباسيفيك مع المشاركين في القمة تكثيف الجهود الدولية في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ويعقد الوزير الجبير على هامش القمة عددًا من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الدول المشاركة في القمة، لمناقشة العمل الثنائي والموضوعات ذات الاهتمام.


كانت هذه تفاصيل خبر الجبير يشارك في قمة قادة جزر الباسيفيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا