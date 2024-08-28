الجبير يشارك في قمة قادة جزر الباسيفيك

وتناقش القمة أبرز القضايا على الساحة الدولية، ومنها التصدي للتحديات التي تواجهها منطقة المحيط الهادئ ودولها، وآثار التغير المناخي وانعكاساته على تلك الدول، فيما سيبحث قادة جزر الباسيفيك مع المشاركين في القمة تكثيف الجهود الدولية في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ويعقد الوزير الجبير على هامش القمة عددًا من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الدول المشاركة في القمة، لمناقشة العمل الثنائي والموضوعات ذات الاهتمام.
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