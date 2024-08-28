الجبير يشارك في قمة قادة جزر الباسيفيك

نيابةً عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان ، شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، عادل الجبير «ضيفًا خاصًا»، في أعمال قمة قادة جزر الباسيفيك في دورتها الـ53، المنعقدة في العاصمة نوكو ألوفا بمملكة تونغا.

وتناقش القمة أبرز القضايا على الساحة الدولية، ومنها التصدي للتحديات التي تواجهها منطقة المحيط الهادئ ودولها، وآثار التغير المناخي وانعكاساته على تلك الدول، فيما سيبحث قادة جزر الباسيفيك مع المشاركين في القمة تكثيف الجهود الدولية في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ويعقد الوزير الجبير على هامش القمة عددًا من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الدول المشاركة في القمة، لمناقشة العمل الثنائي والموضوعات ذات الاهتمام.