شكرا لقرائتكم خبر عن كرواتيا.. حرائق الغابات تقضي على 700 هكتار من النباتات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قضت نيران حرائق الغابات قرب مدينة سبليت الكراوتية على 700 هكتار من النباتات، بما في ذلك بستان "زيتون".

وذكرت خدمة الإطفاء في "سبليت" أنه جرى إرسال 5 طائرات إطفاء، فضلًا عن 450 رجل إطفاء، و168 شاحنة إطفاء تناوبوا على العمل في الليلة الماضية في عملية استمرت نحو 24 ساعة.

وأشارت إلى أنها لا تستبعد احتمال أن تؤجج الجذوات حرائق جديدة بسبب الجفاف والرياح.