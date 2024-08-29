شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حرائق الغابات.. الجفاف يهدد إمدادات الطاقة في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد أن أدت موجة جفاف متفاقمة في أنحاء البرازيل إلى اندلاع عدد قياسي من حرائق الغابات وإلحاق أضرار بالمحاصيل، أصبحت تهدد حاليًا إمدادات الطاقة في البلاد، ما يزيد من خطر ارتفاع الأسعار وانقطاع التيار الكهربائي.

وأوضحت شركة توزيع الكهرباء البرازيلية أن متوسط نسبة الطاقة التي تولدها السدود في منطقة جنوب شرقي وسط غرب البرازيل، يبلغ 57% من إجمالي الطاقة بنسبتها في يونيو التي بلغت 68%.

وقبل عام تجاوزت النسبة 78%، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات منسقة للتخفيف من التبعات الاقتصادية على إمدادات الطاقة.