شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 وإصابة 40.. حالة تأهب قصوى في اليابان بسبب إعصار "شانشان" والان نبدء بالتفاصيل

هطول أمطار غزيرة ورياح قوية

الدمام - شريف احمد - لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب ما لا يقل عن 40 شخصًا في اليابان، جراء إعصار "شانشان".يأتي هذا الذي ضرب جزيرة كيوشو جنوب غربي اليابان، اليوم الخميس.وأدى هذا إلى هطول أمطار غزيرة ورياح قوية، تسببت في تعطيل حركة الطيران وانقطاع الكهرباء عن أكثر من ربع مليون منزل.وحثت هيئة الأرصاد اليابانية - وفقًا لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية -، السكان في المناطق المتضررة على البقاء في حالة تأهب قصوى تحسبًا للكوارث الطبيعية.في حين ألغى مشغلو وسائل النقل العام القطارات والرحلات الجوية، وانقطعت الكهرباء عن بعض المنازل مع تقدم العاصفة.