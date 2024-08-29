شكرا لقرائتكم خبر عن دعم نقدى وغذائى.. التحالف الوطنى يقدم خدماته للأسر الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهوده التنموية ودوره في دعم المصريين، ولاسيما الأسر المصرية الأولى بالرعاية، كما يعمل التحالف الوطنى بصورة أساسية للقضاء على ازدواجية المنفعة وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين والفئات الأولى بالرعاية، وضمان أن تشمل برامج الحماية الاجتماعية الفئات التي تستحق، وذلك عبر حزمة من المساعدات النقدية والعينية وغيرها من الخدمات.

ويقدم التحالف خدماته لتشمل الدعم النقدي والدعم الغذائي والإمداد بالمستلزمات الدراسية، ويطرح عدد كبير من المبادرات منها "أزرع، كتف بكتف، ستر وعافية"، مما يقدم الدعم للفئات الأولى بالرعاية ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات بما يتماشى مع تحقيق "رؤية مصر 2030".

وتساهم مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي، في تعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي عبر توفير الأمن الغذائي للمواطنين الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، من خلال إطلاق مبادرات مثل "كتف بكتف" وغيرها لتوفير المواد الغذائية الجافة او الوجبات الجاهزة على الفئات الأكثر احتياجا والتى تتمثل فى:

1.مبادرة "كتف فى كتف" والتي تهدف إلى توحيد جهود منظمات المجتمع المدنى المصرية، تحت مظلة واحدة تضمن المشاركة الفعالة للجميع بما يحقق أهداف العمل الوطنى فى تنمية المجتمع المصرى جنبا إلى جنب المؤسسات الحكومية وفى جميع المجالات.

2.مبادرة مراكب الرزق، ومن خلالها تم توفير 30 مركب صيد حديثا.

3. مبادرة إعادة إعمار المنازل، ومن خلالها تم إنشاء دار لتحفيظ القرآن، وتقديم أجهزة كهربائية للفتيات المقبلات على الزاوج.

4. مبادرة فرح قلبى ومن خلالها تم توزيع الملابس على الأسر الأكثر احتياجا فى مراكز مغاغة، أبو قرقاص، بنى مزار في المنيا.

5.مبادرة المولد النبوى الشريف، ومن خلالها صرفت 600 جنيه إضافية على الرواتب الشهرية لـ 110 آلاف أسرة، وتوزيع 1300 طن لحوم على مليون أسرة.

6. مبادرة "ازرع" ومن خلالها تمت تنمية صغار المزارعين وتوسيع رقعة الأراضى الزراعية، وتمكين 100 ألف من صغار المزارعين لزراعة نحو150 ألف فدان فى المرحلة التجريبية الأولى للمبادرة (قمح/فول صويا) نوفمبر 2023 فى محافظات: القليوبية، والبحيرة، والدقهلية، والمنيا، وبنى سويف، وسوهاج، والفيوم، وأسيوط.

7. إطلاق قوافل ستر وعافية إلى تقديم خدمات للمواطنين، ومن بينها قوافل طبية وحملات لتوزيع مواد غذائية ولحوم وبطاطين، وإقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة، وفك كرب عدد من الغارمات، وتوصيل المياه إلى 50 أسرة، ونشر ثقافة التطوع.

8- مبادرة "إيد واحدة " و التي انطلقت السبت 27 يوليو الماضى لتكون أولى الحملات التنموية الشاملة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك لخدمة مليون ونصف أسرة من الأسر الأكثر احتياجا في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر استحقاقاً.

وتتمثل مستهدفات الحملة في توفير الدعم الغذائي والدعم النقدي، توفير الخدمات الصحية وتقديم البرامج التوعوية.

