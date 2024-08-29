سوليفان: المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وصلت إلى تفاصيل دقيقة وهذا مؤشر إيجابيّ

ذكر مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان، أنّ "المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وصلت إلى تفاصيل دقيقة وهذا مؤشر إيجابي".

ويأتي تصريح سوليفان خلال زيارة يجريها إلى الصين، بعد أن التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ ومسؤولين في البلاد، في زيارة هي الأولى لمستشار للأمن القومي في البيت الأبيض إلى بكين منذ عام 2016.

وكان قد أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ لمستشار الأمن القومي الأميركي، أنّ "التزام الصين هدف التنمية المستقرة والسليمة والمستدامة للعلاقات الصينية الأميركية لم يتغير". ووفق شبكة "سي سي تي في" الصينية الرسمية، لفت شي إلى "أننا نأمل أن تتعاون الولايات المتحدة مع الصين للوصول إلى منتصف الطريق".