حمية بحث مع ابي رميا وبرو في أخر المستجدات: نتابع العمل في ملف صيانة الطرقات الأساسية

بحث وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، مع النائبين سيمون أبي رميا ورائد برو، في أخر المستجدات، كما تم البحث في موضوع صيانة الطرقات في قضاء جبيل، واعمال التأهيل والصيانة التي انطلقت مؤخراً على أوتوستراد جبيل- المدفون.

وأكد حمية خلال الاجتماع أن "وزارة الأشغال العامة والنقل، تتابع العمل على قدم وساق في ملف صيانة الطرقات الأساسية، ولاسيما في منطقة جبيل"، مشيراً إلى أن "بعض من هذه الطرقات قد جرى تلزيمه بالفعل، وبعضها الأخر ما زال في طور التلزيم"، لافتاً إلى أن "للنواب دور مهم في العمل على متابعة الإجراءات والخطوات اللازمة المتبقية لدى الإدارات المعنية الأخرى ، وذلك لتسريع البدء بعملية التنفيذ".

وحول ملف جرف الثلوج خلال الموسم المقبل، أشار حمية إلى أن "اجتماع الأمس كان لجميع رؤساء مراكز جرف الثلوج في لبنان، حيث تمت مناقشة الخطط الإستباقية وإعداد الملفات وإنجاز التحضيرات، بشكل مسبق، كونها تشكل قضايا أساسية لخدمة هدفي فتح الطرقات بين المناطق وتسهيل حركة التنقل خلال موسم السياحة الشتوية".

بدورهما أبي رميا وبرو، شكرا حمية على "إطلاقه الأشغال لتأهيل وصيانة أوتوستراد جبيل المدفون"، مثمنين "الجهود التي بذلتها وتبذلها وزارة الأشغال العامة والنقل في ملف صيانة الطرقات في القضاء". وأكدا ما أشار إليه حمية حول "ضرورة تسريع الإجراءات المطلوبة في باقي الإدارات المعنية"، مشيرين إلى أن " جهدهم سيكون خلال هذه المرحلة منصباً في هذا الإطار".