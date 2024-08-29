"حزب الله" أعلن استهداف ضباط وجنود إسرائيليين في ثكنة نفح بأسراب من المسيّرات الانقضاضيّة

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‌‌‏‌‏اعتداءات العدو والاغتيالات التي طالت منطقتي البقاع والمصنع، شنّ مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية ‌‏هجوماً بأسراب من المسيرات الانقضاضيّة على مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح مستهدفة ‏أماكن تموضع وإستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة".

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