"النشرة": الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت فوق بيروت وصيدا وأجواء الجنوب

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، بأنّ الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت عدّة مرّات في أجواء الجنوب وصيدا وصولًا إلى إقليم الخروب. هذا، وحلّق الطيران الحربي الاسرائيلي بشكل مكثّف فوق مزارع شبعا ومنطقة حاصبيا وصولا حتى أجواء البقاع مطلقا جدار الصوت مرتين لشكل قوي فوق المنطقة، وفق ما ذكر مراسل "النشرة" في حاصبيا. كما خرق الطيران الحربي جدار الصوت فوق العاصمة بيروت.

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