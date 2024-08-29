الاحتلال: تصفية 12 من عناصر المقاومة أبرزهم ابو شجاع في طولكرم وجنين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال تصفية 12 من عناصر المقاومة، واعتقال أكثر من عشرة مطلوبين خلال عملية لأجهزة الأمن، طوال الـ 24 ساعة الماضية في جنين وطولكرم .

وقال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي عبر حسابه: في اليوم الأول من عملية قوات جيش الدفاع، وجهاز الأمن العام وحرس الحدود في جنين وطولكرم، تم القضاء على 12 عنصرا، واعتقال أكثر من عشرة مطلوبين، وتدمير عشرات العبوات الناسفة ومصادرة الوسائل القتالية.

وأضاف افيخاي: خلال نشاط قوات الوحدة الشرطية الخاصة، وجهاز الأمن العام وقوات جيش الدفاع في طولكرم، قضى مقاتلو الوحدة الشرطية الخاصة على خمسة عناصر اختبؤوا داخل مسجد.

القضاء على "أبو شجاع"

ولفت: إلى انه من بين العناصر تم القضاء على محمد جابر أو "أبو شجاع"، وهو قائد البنية التحتية في نور الشمس، والذي كان ضالعًا في العديد من العمليات.

وقد دمر المقاتلون العشرات من العبوات الناسفة التي زُرعت تحت المحاور لاستهداف قواتنا وبالإضافة إلى ذلك تم القضاء على مخربين بغارات شنتها قطع جوية تابعة لسلاح الجو وبتبادل إطلاق النار.

وخلال العملية عثر المقاتلون على وسائل قتالية منها بنادق من طراز "M-16" وغيرها من قطع السلاح، وأنواع الذخيرة وغيرها من العتاد العسكري وصادرتها.