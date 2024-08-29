وائل دحدوح ينعى الشهيد أبو شجاع بصورة وآية من القرآن

ياسر رشاد - القاهرة - نشر الصحفي الفلسطيني وائل دحدوح عبر حسابه على تويتر، صورة الشهيد أبو شجاع قائد كتيبة طولكرم في سرايا القدس، الذي اغتاله الاحتلال الإسرائيلي، وغرد قائلا: "وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ".

ابو شجاع

والد أبو شجاع: استشهاد ابني لن يوقف المقاومة

صرح والد الشهيد قائد كتيبة طولكرم في سرايا القدس، محمد جابر، بأن قوات الاحتلال حاولت في السابق اغتيال أبو شجاع مرات عدة.

وأضاف أن استشهاد ابنه لن يوقف المقاومة ضد الاحتلال، وابنه قضى من حياته 5 سنوات في معتقلات الاحتلال وفور خروجه أسس كتيبة طولكرم.

استشهاد أبو شجاع في مخيم نور الشمس:

استشهد أبو شجاع بعد اشتباك عنيف مع قوات الاحتلال في مخيم نور شمس، ووصلت حصيلة الشهداء إلى 14 شهيدًا منذ بدء العدوان المفتوح على مدن الضفة الغربية ومخيماتها.

اشتبك أبو شجاع مع الاحتلال لساعاتٍ، في مخيم نور شمس، ونعته حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مؤكدةً أنه: "سيبقى منارة على طريق الجهاد والمقاومة؛ تزيد شعبنا ثباتاً وصموداً، وعزيمة للاستمرار".

وردًا على اغتيال أبو شجاع نجح مقاتلو سرايا القدس - سرية طولكرم، في إيقاع قوة مشاة في كمين مركب في محور المنشية، خلف مسجد أبو عبيدة، حيث تمكنت "وحدة الهندسة من تفجير عبوة معدة مسبقًا في القوة وإمطارهم بزخات من الرصاص موقعين إصابات مباشرة".