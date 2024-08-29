أمطار تغرق بحر العرب في الهند وباكستان والسلطات تجلي الآلاف

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت المناطق الساحلية المطلة على بحر العرب في الهند وباكستان، أمطارا غزيرة وفيضانات في مدن بولاية جوجارات بغرب الهند، أجبرت آلاف السكان على ترك منازلهم، وسط توقعات بتشكل عاصفة مدارية بحلول غد الجمعة.

وذكر مسؤولون أن عدد القتلى بلغ 28 شخصا منذ يوم الأحد نتيجة الغرق أو لأسباب مرتبطة بالأمطار.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية في الهند وباكستان من هبوب رياح عاتية وهطول مزيد من الأمطار الغزيرة في المناطق الساحلية.

وأوضحت سلطات إدارة الكوارث أن أكثر من 18 ألف شخص تم إجلاؤهم من المدن القريبة من السواحل منذ يوم الأحد.

هيئة الأرصاد الجوية الهندية

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الهندية إن من المتوقع أن يتحول منخفض جوي قبالة ولاية جوجارات إلى عاصفة مدارية بحلول غد الجمعة، لكنها توقعت أن تتحرك العاصفة بعيدا عن الساحل الهندي خلال اليومين التاليين.

وفي باكستان حذرت السلطات من حدوث فيضانات مفاجئة في منطقتين بإقليم السند الجنوبي الذي لا يزال يتعافى من فيضانات هائلة في 2022 غمرت مساحات شاسعة من البلاد وألحقت الضرر بالاقتصاد.