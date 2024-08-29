شكرا لقرائتكم خبر عن الفيضانات تؤدي بحياة 52 شخصًا في بنجلاديش والان نبدء بالتفاصيل

أضرار واسعة

الدمام - شريف احمد - لقي ما يزيد على 50 شخصا حتفهم جراء فيضانات واسعة استمرت لأكثر من أسبوع وأحدثت دمارا بموارد رزق ملايين الأشخاص في شرقي بنجلاديش.وأكدت وزارة إدارة الكوارث والإغاثة، اليوم الخميس، أن الفيضانات أسفرت عن مقتل 52 شخصا وتضرر نحو 5ر5 مليون شخص في 11 منطقة.وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدى أيام، إلى جانب تدفق المياه من مناطق التلال، في فيضان الأنهار المحلية، مما أدى إلى حدوث دمار واسع النطاق.وقال مسؤولون إن متطوعين وفرق حكومية يسعون جاهدين من أجل الوصول إلى القرى النائية لتوزيع مواد الإغاثة على المتضررين، برغم انحسار مياه الفيضانات بشكل كبير في المناطق المتضررة.وأضاف المسؤولون أن الفيضانات تسببت في أضرار واسعة النطاق في شبكات الطرق، والمنازل، والشركات، والأراضي الزراعية، ومصائد الأسماك، والعديد من المؤسسات العامة والخاصة في المنطقة، وأضافوا أن الإدارة المحلية تحاول تقييم حجم الأضرار.وقالت الحكومة إن عملية إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات ستبدأ بمجرد انحسار المياه بشكل كامل.وطلبت الحكومة من جميع الإدارات المعنية اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع انتشار الأمراض التي تنقلها المياه في أعقاب الفيضانات.وقال خبير الأرصاد الجوية عبد الرحمن خان إن "وضع الفيضانات سيستمر في التحسن"، مضيفا أنه من غير المتوقع هطول أمطار غزيرة خلال الأيام القادمة.