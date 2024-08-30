شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" تستعد لإطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال بغزة والان نبدء بالتفاصيل

تأهب للتطعيم

الدمام - شريف احمد - تجري الاستعدادات لانطلاق الحملة العامة للتطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة بعد غد الأحد على قدم وساق، بعدما وافقت كل الأطراف على وقف محدود لإطلاق النار.وذكرت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، أن الجانبين المتنازعين قدما "التزاما مبدئيا بما نسميه هدن إنسانية في أماكن محددة".وقال ريك بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إنه من المقرر أن تبدأ عمليات التطعيم قى الساعة الـ6 صباحا وتستمر حتى بعد الظهيرة.ومن المقرر أن يتم تطعيم ما إجماليه 640 ألف طفل تحت سن العاشرة، ويتطلب التطعيم الكامل جرعتين تفصل بينهما أربعة أسابيع.وأقيم نحو 400 مركز تطعيم، بالإضافة إلى ذلك يوجد نحو 300 فريق متنقل على الطرق ، وقرابة 2200 متطوع مدربين على إعطاء التطعيم.وتهدف منظمة الصحة العالمية إلى تطعيم أكثر من 90 % من الأطفال في الحملة، وتعتبر هذه التغطية ضرورية لمنع انتشار الفيروس.