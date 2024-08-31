شكرا لقرائتكم خبر عن بذخائر عنقودية.. هجوم أوكراني على روسيا يوقع قتلى وجرحى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون روس، إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في قصف أوكراني، استهدف مدينة بيلجورود الروسية.

وأوضح حاكم بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف، إصابة ما لا يقل عن 37 شخصًا، بينهم ستة أطفال. حرب روسيا وأوكرانيا وتعرض مبنيان سكنيان والعديد من المتاجر للضرر، فضلا عن نحو 20 سيارة في الهجوم الذي استهدف المدينة الواقعة قرب الحدود الأوكرانية.

واتهم "جلادكوف" أوكرانيا بإطلاق ذخائر عنقودية، باستخدام قاذفات صواريخ.

