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اشارت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، الى انه بعد مواصلة عمليات البحث والمسح الشامل براً وبحراً بدءاً منذ الساعة ١٨،٤٥ من مساء أمس الجمعة ٣٠-٨-٢٠٢٤، من شاطىء عمشيت الى طرابلس، والتي نفذها عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني والمراكز البرية المجاورة، بالتنسيق مع مغاوير البحر في الجيش اللبناني، للعثور على شاب سوري الجنسية فقد أمس اثناء ممارسة رياضة السباحة مقابل شاطئ عمشيت، والتي استمرت طيلة ساعات الليل وسط تحديات قاهرة بسبب ارتفاع الأمواج وتعدد المغاور الصخرية المسننة والبالغة العمق في تلك البقعة الجغرافية مقابل شاطئ عمشيت. وفي تمام الساعة ٨،٤٥ من صباح اليوم الواقع في ٣١-٨-٢٠٢٤ تمكن عناصر الدفاع المدني من العثور على جثة الشاب على سطح المياه، وقد عملوا على انتشالها ليتم نقلها الى المستشفى عقب حضور الأجهزة الأمنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة".
وفي السياق، حذرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين من خطر ارتياد الشاطىء اليوم بسبب ارتفاع الأمواج وسرعة الهواء، ما قد يعرضهم لخطر الغرق عند اقدامهم على ممارسة هواية السباحة.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: العثور على جثة الغريق في عمشيت وتحذير من ارتياد الشاطىء بسبب ارتفاع الأمواج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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