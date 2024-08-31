كيربي: إيران مستعدة لمهاجمة إسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، الثلاثاء 27 أغسطس 2024، إن الولايات المتحدة تعتقد أن "إيران مستعدة لشن هجوم على إسرائيل".

وأضاف كيربي، في تصريحات تليفزيونية، أن الرسالة الموجهة إلى إيران هي "لا تفعلي ذلك، لا يوجد سبب لبدء حرب إقليمية"، مشدداً على أن الولايات المتحدة "ستدافع عن إسرائيل إذا هاجمتها إيران".

وقال كيربي، إن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بالدفاع عن إسرائيل في حالة وقوع هجوم إيراني.

وأضاف كيربي للقناة 12 الإسرائيلية أن "من الصعب التنبؤ بفرص وقوع هجوم، لكن البيت الأبيض يأخذ الخطاب الإيراني على محمل الجد". وتابع: "نعتقد أنهم ما زالوا في وضع جيد، ومستعدين لشن هجوم إذا أرادوا القيام بذلك، ولهذا السبب عززنا قواتنا في المنطقة".

وأردف: "رسالتنا إلى إيران متسقة، وكانت وستظل متسقة. أولاً، لا تفعلي ذلك. لا يوجد سبب لتصعيد هذا الأمر. لا يوجد سبب لبدء حرب إقليمية شاملة. وثانياً، سنكون مستعدين للدفاع عن إسرائيل إذا وصل الأمر إلى ذلك".

المصدر : وكالات