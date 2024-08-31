اشارت بلدية يحمر الشقيف في بيان، الى انه لا تزال فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني اللبناني والدفاع المدني الهيئة الصحية الاسلامية وجمعية الرسالة الإسلامية تتصدى للحريق الذي اندلع صباح اليوم في الأطراف الغربية للبلدة، والمواجهة لمنطقة دير سريان والطيبة وتبذل الفرق الميدانية جهدا مركزا للسيطرة على الحرائق نتيجة وعورة المنطقة الجغرافية.
وأفادت مصادر مسؤولة ومطلعة عن أن درونات معادية تقوم بتكرار الرمي للمواد الحارقة في منطقة الحريق.
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية يحمر الشقيف: فرق الاطفاء تعمل لاخماد الحريق بالبلدة ودرونات اسرائيلية تقوم بتكرار الرمي للمواد الحارقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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