بلدية يحمر الشقيف: فرق الاطفاء تعمل لاخماد الحريق بالبلدة ودرونات اسرائيلية تقوم بتكرار الرمي للمواد الحارقة

اشارت بلدية يحمر الشقيف في بيان، الى انه لا تزال فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني اللبناني والدفاع المدني الهيئة الصحية الاسلامية وجمعية الرسالة الإسلامية تتصدى للحريق الذي اندلع صباح اليوم في الأطراف الغربية للبلدة، والمواجهة لمنطقة دير سريان والطيبة وتبذل الفرق الميدانية جهدا مركزا للسيطرة على الحرائق نتيجة وعورة المنطقة الجغرافية.

وأفادت مصادر مسؤولة ومطلعة عن أن درونات معادية تقوم بتكرار الرمي للمواد الحارقة في منطقة الحريق.