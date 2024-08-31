قتلى وعشرات الجرحى في ضربة على روسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال فياتشيسلاف غلادكوف حاكم منطقة بيلغورود في جنوب غرب روسيا إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 46 آخرون في هجوم على مدينة بيلغورود، وهو الأحدث في سلسلة هجمات على المدينة خلال شهور.

وأضاف غلادكوف أن 37 من المصابين، ومنهم سبعة أطفال، نقلوا إلى مستشفيات في المدينة التي تبعد 40 كيلومترا إلى الشمال من الحدود مع أوكرانيا.

وأظهر مقطع مصور، نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ملتقط من داخل سيارة ويُفترض أنه يظهر الهجوم، سيارة أخرى تنفجر في أثناء تحركها على طريق. وبعد ثوان، شوهد انفجار على الجانب الآخر من الطريق. ولم يتسن بعد التحقق من صحة المقطع.

آثار قصف على بيلغورود

ونددت وزارة الخارجية الروسية بالهجوم.

وقالت لجنة التحقيق الروسية، عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، إنها فتحت تحقيقا جنائيا بشأن هجوم بيلغورود.

وأفادت السلطات أيضا بأن امرأة أصيبت اليوم السبت خلال قصف أوكراني لمدينة "شيبكينو" الحدودية في منطقة بيلغورود.

تتعرض بيلغورود ومناطق حدودية روسية أخرى للقصف منذ أشهر.

وتقول أوكرانيا وروسيا إنهما لا تتعمدان استهداف المدنيين في الأزمة الحالية التي بدأت في فبراير 2022.