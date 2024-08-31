"فارس" عن مصدر: إسرائيل تواصلت مع جماعات إرهابية في إيران ومساعيها لن تُثني طهران عن الانتقام

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، نقلًا عن مصدر إيراني مطلع، بأنّ "الكيان الصهيوني تواصل مجددا مع جماعات إرهابية جنوب شرقي إيران لزعزعة أمننا".

وأوضح المصدر أنّ "إسرائيل بدأت تحركات أمنية داخل إيران لمنع أو تخفيف حدة ردها على اغتيال هنية"، مشددًا على أنّ "مساعي الكيان الصهيوني لن تثني إيران عن الانتقام وقرارنا بالرد لا عودة عنه"، وذلك ردًا على اغتيالها الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة "حماس" في طهران".

وبعد عملية "يوم الأربعين" التي نفذها حزب الله، الأحد الماضي، ردًا على اغتيال إسرائيل قائده العسكري البارز فؤاد شكر في تموز الماضي، تتحول كل الأنظار نحو إيران التي قالت إنها سترد على إسرائيل، في حين تؤكد حركة "أنصار الله" في اليمن بدورها عزمها على الرد على قصف إسرائيل مدينة الحديدة في اليمن.

ويأتي ذلك، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023، وما يرافقها من توترات في المنطقة.