الدفاع المدني بغزة: شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال أرضًا ملاصقة لقسم المختبرات بمستشفى المعمداني

أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، في تصريح، عن سقوط "شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال أرضًا ملاصقة لقسم المختبرات بمستشفى المعمداني بمدينة غزة".

في وقت سابق، كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تقريرها اليومي حول حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية، أنّ "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر خلال يومين وصل منها إلى المستشفيات 89 شهيدا و205 مصابين".

وعليه، أعلنت الوزارة عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 40.691 شهيدا و94.060 مصابا منذ 7 تشرين الأول الماضي".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.