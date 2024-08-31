الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء في جنين وطوباس وطولكرم إلى 22 منذ فجر الأربعاء

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، عن "استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال في جنين شمالي الضفة الغربية
وعليه، أعلنت وزارة الصحة عن "ارتفاع عدد الشهداء في جنين وطوباس وطولكرم إلى 22 منذ فجر الأربعاء".
في السياق، ذكر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنّ "قوات من الجيش والشاباك وحرس الحدود تواصل القتال في منطقة جنين".
هذا، وتتصدى الفصائل الفلسطينية للهجوم الإسرائيلي الذي بدأ يوم الأربعاء في شمال الضفة الغربية، حيث أقرّ الإعلام الإسرائيلي بوجود قتال صعب في جنين.
وكانت قد أفادت القناة 14 الإسرائيلية، بأنّ "في جنين يستخدمون في القتال مع الجيش لأول مرة صواريخ محمولة على الكتف".
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