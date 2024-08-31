البزري أكّد شمول صيدا في خطة تأهيل أتوستراد الجنوب

أكّد النائب عبد الرحمن البزري شمول صيدا في خطة تأهيل أتوستراد الجنوب التي بدأت من بيروت، وذلك بعد تواصله مع وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية.
وأشار إلى أن "بولفار نزيه البزري والرئيس عادل عسيران والشهيد جمال حبّال وصولًا لحسبة صيدا هي ضمن عمليات التأهيل والصيانة المقترحة".
وأضاف البزري أن "مشروع تأهيل البُنى التحتية بين مفرق تعمير حارة صيدا ودوار القناية- الهلالية ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل"، مشيراً إلى "التحضير لبدء أعمال تأهيل الطريق البحري من نهاية بولفار الرئيس الشهيد رفيق الحريري حتى سينيق وذلك بسبب الأضرار التي استحدثت نتيجة مرور الشاحنات من وإلى المرفأ ومن وإلى مركز معالجة النفايات".
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