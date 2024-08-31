شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5 ريختر يضرب إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر شرقى إندونيسيا اليوم السبت.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يبعد 136 كيلومترا عن جنوب غربى منطقة أبيبورا في إقليم بابوا شرقي إندونيسيا.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.