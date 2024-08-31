شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 24 ساعة.. مقتل 400 عسكري أوكراني في كورسك الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقتل 400 عسكري أوكراني خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي قتلى نظام كييف إلى 8200 عسكري منذ بدء محاولة التوغل في مقاطعة كورسك.

وذكرت الدفاع الروسية، في بيان حول التطورات في منطقة كورسك "صدت وحدات من مجموعة الشمال بدعم من طيران الجيش ونيران المدفعية 6 هجمات أوكرانية، ونفذ الطيران العملياتي التكتيكي ضربات في منطقة سومي على المناطق التي يتركز فيها الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية. معركة كورسك وأشارت الوزارة إلى أنه "خلال 24 ساعة الماضية، بلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 400 عسكري و18 وحدة من المركبات المدرعة، منها دبابة وثلاث ناقلات جند مدرعة و14 مركبة قتالية مدرعة".

وأكدت أنه "في المجمل، خلال القتال في اتجاه كورسك، فقد العدو أكثر من 8200 عسكري، 76 دبابة، 36 عربة قتال مشاة، 67 ناقلة جند مدرعة، 521 مركبة قتالية مدرعة، 242 سيارة، 56 قطعة مدفعية، 16 صاروخ متعدد الإطلاق".