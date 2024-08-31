الحوثيون يستهدفون سفينة GROTON في خليج عدن لانتهاك الشركة قرار حظر الدخول

ياسر رشاد - القاهرة - استهدفت حركة أنصار الله اليمنية "جماعة الحوثيين" سفينة (GROTON) في خليج عدن لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وقال متحدث انصار الله العميد يحي سريع قاسم، في بيان عبر حسابه: انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطينيِّ ومجاهديه، نفذتِ القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليةً عسكرية استهدفت سفينةَ (GROTON ) في خليج عدن، وذلك لانتهاك الشركة المالكة لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئ فلسطين المحتلة.

إصابةِ السفينةِ بشكلٍ دقيقٍ ومباشر

وأضاف البيان: نَفذتِ العمليةَ القوات البحرية وسلاح الجوِّ المسير والقوة الصاروخية وقدْ أدت العمليةُ إلى إصابة السفينة بشكل دقيق ومباشر، وهذا الاستهداف هو الثاني للسفينة بعد استهدافِها في الثالث من أغسطس الجاري.

وأوضح العميد يحي سريع: أن القواتِ اليمنيةَ تؤكدُ نجاحَها في منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ في البحرِ الأحمر وكذلك فرض قرار حظرِ الملاحةِ في منطقةِ العملياتِ المعلنِ عنها على كافةِ السفنِ المرتبطةِ بالعدو الإسرائيلي أوِ التي تتعامل معه بغض النظر عن وجهتِها أوِ السفن التابعة لشركات لها علاقة بهذا العدو.

وأكد البيان: استمرار عمليات القوات اليمنية البحريةِ في منطقةِ العملياتِ التابعةِ لها وكذلك استمرار إسنادِها للمقاومة الفلسطينية الباسلة في قطاعِ غزةَ وفي الضفةِ الغربيةِ حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.