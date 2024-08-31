جيش الاحتلال يزعم اغتيال محمد القطراوي قائد لواء في الجهاد الإسلامي

ياسر رشاد - القاهرة - زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال، قائد لواء مخيمات الوسطى في الجهاد الإسلامي الارهابي المدعو محمد القطراوي، في عملية مشتركة لجيش الدفاع والشاباك أمس الأول (الخميس) في وسط قطاع غزة .

وقال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي عبر حسابه: لقد روج المدعو محمد القطراوي لعمليات إطلاق قذائف صاروخية من وسط قطاع غزة، نحو الأراضي الاسرائيلية وكان مسؤولًا عن تنفيذ العديد من المخططات ضد قوات جيش الدفاع، والجبهة الداخلية في إسرائيل.

وأضاف: كما شغل القطراوي عدة مناصب في التنظيم بما فيها نائب قائد اللواء وضابط الاستخبارات.

جيش الدفاع هاجم مبنى عسكريًا لحزب الله قرية مركبا جنوب لبنان

في وقت سابق، أعلن الاحتلال أن قوات الوحدة 869 لجمع المعلومات، رصدت صباح اليوم مخربين يدخلون إلى مبنى عسكري لحزب الله، في منطقة قرية مركبا جنوب لبنان حيث وبعد وقت وجيز من عملية الرصد قامت طائرة حربية بقصف المبنى الذي عمل من داخله المخربون.

خلال ساعات اليوم قصفت مدفعية جيش الدفاع بنى جنوب لبنان، وبخصوص الإنذارات في الجليل الأعلى في تمام الساعة 14:30 فقد تم رصد هدف جوي مشبوه سقط في منطقة بين هيلل دون وقوع إصابات.