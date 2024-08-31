جيش الاحتلال يهاجم مبنى تابع لحزب الله في قرية مركبا جنوب لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قوات الوحدة 869 لجمع المعلومات رصدت صباح اليوم السبت، مخربين يدخلون إلى مبنى عسكري لحزب الله، في منطقة قرية مركبا جنوب لبنان حيث وبعد وقت وجيز من عملية الرصد قامت طائرة حربية بقصف المبنى الذي عمل من داخله المخربون.

وأضاف متحدث جيش الاحتلال افيخاي ادرعي في بيان عبر حسابه: خلال ساعات اليوم قصفت مدفعية جيش الدفاع بنى تابعة للمقاومة جنوب لبنان، وبخصوص الإنذارات في الجليل الأعلى في تمام الساعة 14:30 فقد تم رصد هدف جوي مشبوه سقط في منطقة بيت هيلل دون وقوع إصابات.