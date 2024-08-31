استمرار حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بخان يونس ودير البلح لمدة 4 أيام

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، التي بدأت اليوم السبت، في دير البلح وسط غزة، وتستمر لمدة 4 أيام جنوبي القطاع، لمن دون 10 سنوات، بالتعاون مع مؤسسات دولية، وذلك وسط استمرار الحرب الإسرائيلية، حسب ما أعلنته عنه وزارة الصحة في غزة.

وتنطلق غدا الأحد الحملة بشكل تدريجي، وستبدأ في وسط غزة ثم تنتقل إلى جنوب القطاع وشماله، على أن تستمر كل مرحلة لمدة ثلاثة أيام خلال فترات الهدنة الإنسانية الخاصة بكل منطقة.

خمسة ملايين دولار لدعم حملة التطعيم

وأعلنت الإمارات في وقت سابق، تقديم خمسة ملايين دولار لدعم حملة التطعيم الطارئة ضد شلل الأطفال في قطاع غزة، والحملة تنفذ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف والأونروا، ستوفر جرعتين من لقاح شلل الأطفال لأكثر من 640 ألف طفل من غزة دون سن 10 سنوات، لوقف انتشار الفيروس ومنع تفشي المرض في القطاع”.