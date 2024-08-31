إقالة قائد مركز شرطة في إيران بعد وفاة رجل أثناء توقيفه

ياسر رشاد - القاهرة - أقيل قائد مركز شرطة في إيران، بإحدى مدن محافظة جيلان الشمالية، بعد وفاة رجل أثناء توقيفه.

وكان قبض على محمد مير موسوي (36 عاما) في 22 يوليو بعد دخوله في عراك في لاهيجان، حسبما أفاد بيان صادر عن الشرطة نقلته وكالة الأنباء الايرانية الرسمية (إرنا) السبت.

وقالت الشرطة في البيان "قائد الشرطة.. أُقيل بسبب عدم ممارسة الرقابة الكافية على سلوك وتصرّفات الموظفين".

وأضاف البيان: "نظرا لتعقيدات المسألة، فإن الاستنتاج النهائي بشأن سبب وفاة محمد مير موسوي يعتمد على التقرير النهائي للطبيب الشرعي".

وأشارت الشرطة الإيرانية إلى أن قائد المركز وعددا من العناصر المتورّطين في الحادث أوقفوا عن العمل.

من جهتها، أفادت منظمة هنكاو غير الحكومية ومقرها النرويج الأربعاء، بأنّ موسوي "قُتل تحت التعذيب خلال اعتقاله في المركز".

وطلب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الخميس إجراء تحقيق في القضية.