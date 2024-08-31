حزب الله يستهدف موقع الرمثا وزبدين في الأراضي اللبنانية المحتلة

ياسر رشاد - القاهرة - استهدف حزب الله موقع الرمثا في تلال كفرشوبا، وموقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية .
وأعلن حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 19:30 من يوم السبت 31-8-2024 موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
ولفت إلى أن مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 19:30 من يوم السبت 31-8-2024 موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.