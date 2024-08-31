حزب الله يستهدف موقع الرمثا وزبدين في الأراضي اللبنانية المحتلة

ياسر رشاد - القاهرة - استهدف حزب الله موقع الرمثا في تلال كفرشوبا، وموقع زبدين في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية .

وأعلن حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 19:30 من يوم السبت 31-8-2024 موقع الرمثا في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

ولفت إلى أن مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 19:30 من يوم السبت 31-8-2024 موقع زبدين في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

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