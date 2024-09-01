الجيش الاسرائيلي يعلن هوية الرهائن الذين قتلوا في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - بعد أقل من ساعة من إعلان البيت الأبيض حول العثور على جثث رهائن في غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) العثور على جثث 6 رهائن وكشف عن هوياتهم.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري: "حددنا هويات جثث الرهائن الـ6 التي تم العثور عليها في غزة وتم احتجازهم في هجوم 7 أكتوبر، وقتلوا على يد حماس".

وكان البيت الأبيض قد أعلن قبل أقل من ساعة أن الجيش الإسرائيلي عثر على 6 جثث لرهائن لدى حماس، داخل نفق في رفح، بينهم مواطن أميركي

وقال الجيش الإسرائيلي إن الرهائن هم:

كرمل جات (39 سنة).

عيدان يروشالمي (24 سنة).

هيرش غولدبرغ بولين (أميركي الجنسية) (23 سنة).

ألكسندر لوبانوف (32 سنة).

ألموغ ساروسي (26 سنة).

الرقيب أول أوري دانينو (25 سنة).

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صور الرهائن الذين تم العثور على جثثهم.

وأبلغ فريق الرهائن التابع لمديرية القوى العاملة في جيش إسرائيل، المسؤول عن مرافقة عائلات الرهائن، عائلاتهم.