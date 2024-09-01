أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، اتصالا هاتفيا، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث أكد ولي العهد ضرورة بذل كافة الجهود عربيًا وإسلاميًا لوقف أعمال التصعيد ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.



كانت هذه تفاصيل خبر هاتفيا.. ولي العهد والرئيس المصري يبحثان تطورات الأوضاع في فلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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